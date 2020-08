Der Witz von Kamala Harris über die Tötung von Trump und Pence

Könnten Sie sich vorstellen, wie die Reaktion in den Medien wäre, wenn einer dieser Männer dasselbe über sie sagen würde?!?!

Senatorin Kamala Harris sorgte einmal für Aufregung nach einem Auftritt bei Ellen, als sie hysterisch lachte, nachdem sie während einer Fragestunde mit der Gastgeberin Ellen DeGeneres über den Mord an Präsident Trump gescherzt hatte.

Wenn Sie mit Trump, Pence oder Jeff Sessions in einem Aufzug stecken bleiben würden. Wenn würden sie bevorzugen?

Harris schaute weg und antwortete: “Muss einer von uns lebend herauskommen?” und lachte hysterisch über ihre eigene Antwort. Das Publikum brüllte vor Lachen, als DeGeneres ihre Fragen niederlegte, um in die Hände zu klatschen:

WATCH Kamala Harris joke about killing Trump, Pence and Sessions on Ellen… and everyone laughs.

Could you imagine what the reaction would be if any of those men said the same thing about her?!?! pic.twitter.com/eaZ23MveLD

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) April 6, 2018