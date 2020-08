Das Hydroxychloroquine-Komplott: Politdarsteller und Faktenfinder gehen über Leichen

Harvey A. Risch ist ein mutiger Mann.

Risch ist Professor of Epidemiology im Department of Epidemiology and Public Health an der Yale School of Public Health und der Yale School of Medicine. Er ist Autor von mehr als 300 peer-reviewed Beiträgen (ganz wichtig für die politisch Korrekten) und steht seit Wochen in vorderster Front, wenn es darum geht, das Komplott zu beenden, an dem nicht wenige Politdarsteller und nicht zuletzt angebliche Faktenchecker beteiligt sind, als dessen Folge tausende Menschen unnötig an COVID-19 verstorben sind.

Beginnen wir unseren heutigen Krimi mit unseren eigenen Beiträgen.

Vom Zeitpunkt der ersten Hinweise, dass Hydroxychloroquine, alleine oder in Kombination mit Azithromycin effizient im Kampf gegen COVID-19…..