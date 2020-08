Das große Erwachen steht bevor

Die menschliche Spezies erwacht wie nie zuvor. Gerüchte vermischen sich mit Fakten, Fakten vermischen sich mit bezahlten und beeinflussten Faktenprüfern, die gleichen Faktenprüfer werden als Medium der gefälschten und beeinflussten Medien verwendet, die von einer großen Einheit kontrolliert werden und im Wesentlichen überall auf der Welt eine bestimmte Botschaft über ihre gekauften und bezahlten Medienkanäle verbreiten, während die Wahrheit mit denselben Fakten vermischt und als Verschwörung entlarvt wird. Der Suppentopf ist überhitzt, die Informationssphäre ist in vielerlei Hinsicht verwirrt und vollständig manipuliert.

Hier sind einige Denkanstöße für Sie.

Wir durchleben eine beispiellose Zeit in der menschlichen Evolution und Geschichte. Eine Zeit, in der alle modernen Arten der Kriegsführung in eine Zeit gebracht wurden, in der wir Stellvertreterkriege, Informationskriege, digitale Kriege, Cyber-Kriege, Wirtschaftskriege usw. haben, die im großen Maßstab gleichzeitig stattfinden und sofort in Ihr Gehirn gelangen. Die menschliche Rasse hat dies noch nie zuvor gesehen, denn Technologien sind die Quintessenz – hier kommt der Fortschritt. Sie sind jetzt in der Lage, all diese Dinge zu verstärken, mit denen die Menschen während des größten Teils ihrer Existenz Krieg geführt haben……