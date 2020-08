Corona & die Krise der Medien – Journalistin redet Klartext (Gabriele Knabbe)

Die Corona-Krise der Medien – Eine ehemalige Journalistin übt scharfe Kritik an der momentanen Berichterstattung.

Gabriele Knabbe ist Jahrgang 1950, wuchs im Bergischen Land bei Köln auf

und lebt auch heute dort. Nach dem Studium begann sie ihre Laufbahn als

Journalistin bei einer angesehenen regionalen Tageszeitung, wo sie 37

Jahre tätig war.

Der Name Gabriele Knabbe ist ein Autoren-Pseudonym. Er ist eine Hommage

an ihren Großvater, der in der Nazi-Zeit den Mund gehalten hat, um

seine Frau und die vier Kinder zu schützen. Gabriele Knabbe hat jetzt

ihre Stimme erhoben.