Biden wählt die pro-israelischen Harris zum Vizepräsidenten

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die ehemalige Rivalin Kamala Harris zu seinem Kandidaten für die Wahl am 3. November gewählt. Harris ist die erste schwarze Frau, die von einer großen politischen Partei für das Amt nominiert wurde.

Die kalifornische Senatorin ist als “Top Cop in der Ära der Black Lives Matter” bekannt und kann auf eine Erfolgsbilanz im Kampf für Bürgerrechte, Freiheit und Gleichheit in Amerika verweisen. Ihr gemischtes indisches und jamaikanisches Erbe und die Tatsache, dass sie ihren jüdischen Ehemann, Douglas Emhoff, in einer interreligiösen Zeremonie heiratete, hat es ihr auch ermöglicht, mehrere Zuhörer und Wahlblöcke anzusprechen.

Einige Kritiker argumentieren jedoch, dass ihre Befürwortung solcher Anliegen nicht konsequent ist, wenn es um die Außenpolitik geht, insbesondere beim Thema Israel-Palästina-Konflikt. Sie wurde als “entschiedene Befürworterin” Israels beschrieben, nachdem sie 2017, kurz nach ihrer Vereidigung im Senat, eine Rede vor dem American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) gehalten hatte. Sie ist auch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zusammengetroffen.

Kyle Kulinski, ein linker Kommentator und Gründer des progressiven politischen Aktionskomitees Justice Democrats, sagte, indem sie Israels Menschenrechtsbilanz beiseite schob, zeige Harris, dass ihre moralischen und ethischen Bedenken nicht vorhanden sind. “Sie spielt das politische Spiel, das die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika spielen, um zu versuchen, voranzukommen.

Auf die Frage der New York Times im vergangenen Jahr, ob Israel ihrer Meinung nach die internationalen Menschenrechtsstandards erfüllt, antwortete Harris: “Insgesamt ja”.

Als Senatorin war Harris 2018 auch Mitverfechterin einer Gesetzesvorlage, mit der eine Resolution des UN-Sicherheitsrates abgelehnt wurde, die illegale israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem verurteilte. Ein Jahr später sah sie sich der Kritik anderer Demokraten ausgesetzt, nachdem sie Fotos mit AIPAC-Führern in ihrem Büro im Capitol Hill veröffentlicht hatte, die diskret an einer “inoffiziellen Sitzung” teilgenommen hatten, berichtete Haaretz.

Nationalen Meinungsumfragen zufolge liegt Biden, der Vizepräsident in der Obama-Regierung, vor dem republikanischen Präsidenten Donald Trump. Im Falle seiner Wahl wäre er mit 77 Jahren der älteste US-Präsident der Geschichte und würde damit den amtierenden Präsidenten Trump übertreffen, der im Alter von 70 Jahren ins Weiße Haus eintrat.