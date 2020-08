Ami – go home! Spannungen an der Grenze zwischen Kanada und den USA

Personen mit amerikanischen Nummernschildern haben berichtet, dass sie belästigt und ihre Fahrzeuge mutwillig beschädigt wurden, auch wenn sie jedes Recht haben, sich dort aufzuhalten.

Bild: Peace Arch, U.S.-Canada border.wikimedia.org

Während die Pandemie in den USA weiter um sich greift, machen sich die Kanadier immer mehr Sorgen darüber, was amerikanische Besucher über die Grenze mitbringen könnten.

Der Peace Arch, der direkt an der Grenze zwischen Blaine (Washington) und Surrey (Britisch-Kolumbien) errichtet wurde, ist ein 20 Meter hoher Friedensbogen, der von den engen Beziehungen zwischen Kanada und den USA zeugt.

Auf einer Seite sind die Worte “Mögen diese Tore niemals geschlossen werden” eingraviert, eine Erinnerung an die fast 8.891 km (5.525 Meilen) unmilitarisierte Grenze, die die beiden Nationen trennt.

Fast 100 Jahre lang wurden diese Worte beherzigt – bis die Coronavirus-Pandemie die Grenze tatsächlich auf unbestimmte Zeit schloss.

Die Schließung trat am 21. März in Kraft und wurde von beiden Regierungen vereinbart. Nachdem sie im Laufe des Sommers mehrmals verlängert wurde, bleibt die Schließung bis zum 21. August in Kraft – die meisten erwarten, dass die Schließung erneut verlängert wird.

“Ich hätte nie gedacht, dass ich Mitte August hier sitzen würde, und diese Grenze ist immer noch geschlossen”, sagt Len Saunders, ein Doppelbürger, der in Blaine lebt.

“Es scheint sich einfach immer weiter und weiter und weiter zu ziehen, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Während die Schließung der Grenze erhebliche wirtschaftliche und persönliche….

