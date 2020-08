Milliardär John McAfee wurde wegen Tragen eines “Spitzentanga” als Gesichtsmaske “verhaftet”

Seine Frau unterstütze ihn und twitterte das ihr Mann “für das, was er glaubt, verhaftet wurde”

Die Bilder des flüchtigen amerikanischen Milliardärs zeigen ihn mit schwarzer Unterwäsche im Gesicht, die er aus “gesundheitlichen Gründen” nicht ausziehen wollte.

© Photo : John McAfee / twitter

Der Milliardär John McAfee behauptet, er sei in Norwegen verhaftet worden, weil er einen Spitzentanga als Gesichtsmaske benutzt habe. Der exzentrische Tycoon wollte an der “Red Scarf Society” in München teilnehmen, sagte dann aber das Treffen ab, twitterte über seine Verhaftung und verspottete die Coronavirus-Bestimmungen.

“Ich werde in Norwegen festgenommen. Eine triviale Angelegenheit, aber ich warte auf die Ankunft hochrangiger Bürokraten. Langsame b******s, wie Sie wissen”, schrieb er auf Twitter

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.

Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.

I put on my thong mask.

They demanded I replace it. I refused.

Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm

— John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020