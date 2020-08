Mehrheit der US-Wähler: Biden wird nicht in der Lage sein eine volle Amtszeit als Präsidenten zu beenden

Etwa 59 Prozent aller wahrscheinlichen Wähler und, etwas überraschend, 49 Prozent der Demokraten, sagen, dass der 77-jährige Biden wahrscheinlich nicht in der Lage ist, das Land vier Jahre lang zu regieren, so eine am Montag veröffentlichte Umfrage von Rasmussen Reports, RT. Weniger überraschend war, dass 73 Prozent der Republikaner und 57 Prozent der Unabhängigen der Meinung waren, dass es wahrscheinlich ist, dass Bidens Präsident werden würde.

Die Umfrage stellt eine erstaunliche Enthüllung im Vorfeld der Wahl dar, wenn man bedenkt, wie selten ein solches Ereignis in der Geschichte der USA vorgekommen ist. Ein US-Präsident wurde seit dem Rücktritt von Richard Nixon im Jahr 1974 nicht mehr ersetzt. Davor war ein Präsident seit der Ermordung John F. Kennedys 1963 nicht mehr ersetzt worden. Auch war ein Präsident seit dem Tod von Franklin D. Roosevelt 1945 physisch nicht mehr in der Lage, eine Amtszeit zu beenden.

Rasmussens Ergebnisse zeigen auch, wie hoch der Einsatz sein wird, wenn Biden seinen Vizepräsidenten wählt – eine Entscheidung, die er Berichten zufolge bereits getroffen hat.

Die Umfrage zeigt auch, dass die konzertierten Bemühungen der Mainstream-Medien, die Bedenken über Bidens geistige und körperliche Eignung für den Job zu zerstreuen, viele Amerikaner nicht überzeugt haben. In einem Meinungsbeitrag argumentierte CNN-Dekan Obeidallah, dass ein Video von Biden beim Radfahren am Samstag die Behauptungen von Präsident Trump, es fehle Biden an der für den Job erforderlichen Ausdauer und mentalen Kapazität, “völlig am Boden zerstört” habe. Biden hat Spekulationen über seine sich verschlechternden kognitiven Fähigkeiten angeheizt, indem er eine Reihe von Fauxpas auf dem Wahlkampftrail gemacht hat.

Rasmussen hat die voraussichtlichen Wähler nicht gefragt, welche Art von Ereignis sie erwarten, eine Ablösung Bidens als Präsident gerechtfertigten würden. Insgesamt 39 Prozent der Befragten sagten, es sei “sehr wahrscheinlich”, dass Biden seine Amtszeit nicht beenden würde, während etwa 14 Prozent dagegen hielten.

POLL: Majority of US Voters Think Biden Would be Unable to Finish A Full Four-Year Presidential Term