Bild: Andrew Harnik

Joe Biden hat gerade Trumps Coronavirus-Impfstoffe für unsicher erklärt, aber die Medien bezeichnen ihn nicht als “Impfstoffgegner”.

Was die Sicherheit und Wirksamkeit von Präsident Donald Trumps bevorstehender “Operation Warp Speed” (OWS) Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19) betrifft, so ist der Präsidentschaftsanwärter Joe Biden nicht davon überzeugt, dass sie funktionieren werden.

In seiner öffentlichen Rede, die für ihn normalerweise keine gute Idee ist, stellte Biden die Verschwörungstheorie auf, dass “die Leute nicht glauben, dass [Trump] die Wahrheit sagt”. “Deshalb sind sie sich überhaupt nicht sicher, ob sie den Impfstoff einnehmen werden”, fügte Biden hinzu.

Wir verwenden in diesem Zusammenhang den Ausdruck “Verschwörungstheorie” als ironischen Ausdruck, da die Linke normalerweise jeden, der es wagt, die Sicherheit oder Wirksamkeit eines Impfstoffs in Frage zu stellen, beschuldigen würde, ein “Impfstoffgegner” zu sein. Aber in diesem Fall stellte Biden die Sicherheit und Wirksamkeit aller OWS-Impfstoffe offen in Frage, einfach weil sie unter der Leitung der Trump-Administration entwickelt werden.

“Es ist unwahrscheinlich, dass er alle Tests und Versuche, die durchgeführt werden müssen, durchlaufen wird”, fügte Biden hinzu, dass es bestenfalls fraglich sei, wie Impfstoffe in dieser Geschwindigkeit, eventuell noch vor der Wahl am 3. November auf den Markt gebracht werden.

Da Anthony Fauci, der von der Linken als “Amerikas Arzt” angesehen wird, kürzlich erklärte, dass die eilig auf den Markt gebrachten Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19) vollkommen sicher sein werden, legen diese Aussagen Bidens nahe, dass auch er ein “Verschwörungstheoretiker” ist, wenn es darum geht, jedem Wort zu vertrauen, das aus Faucis Mund kommt.

Biden ging sogar so weit, Trump zu beschuldigen, er habe über die Sicherheit der Impfstoffkandidaten gelogen, von denen sich einige jetzt in der späten Erprobungsphase befinden und in den nächsten Monaten kurz vor der Freigabe stehen.

Wie lange wird es nun wohl dauern bis Biden von Facebook, Twitter für die Verbreitung von “Fehlinformationen” während einer Pandemie geperrt wird?

Auf die weitere Frage eines CBS-Nachrichtenreporters, was er den tun würde, um sicherzustellen, dass jeder Amerikaner trotz massiven öffentlichen Misstrauens so schnell wie möglich gegen das Coronavirus (COVID-19) geimpft wird, spielte Biden einmal mehr auf die Verschwörungstheorie an, dass Trump die Menschen über die Sicherheit dieser Impfstoffe täuscht.

“Sagen Sie die Wahrheit”, erklärte Biden. “Hören Sie auf die Wissenschaft. Machen Sie [den Impfstoff] völlig offen für die Überprüfung durch jede medizinische Einrichtung des Landes. Machen Sie deutlich, dass er tatsächlich sicher ist. Statt dessen, wovon Trump spricht. Er spricht von all diesen verschiedenen Impfstoffen, die einsatzbereit sein werden”.

Laut Biden ist die Art und Weise, wie Trump weiterhin über diese Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus (COVID-19) spricht, “nicht besonders rational”. Die Behauptung, sie seien bereits fertig, sei trügerisch, meint Biden, und widerspricht dem, was “die Wissenschaftler” darüber sagen, wie schnell der Entwicklungsprozess voranschreiten sollte.

Mit anderen Worten: Biden ist misstrauisch gegenüber einem beschleunigten Impfstoff, von dem Fauci darauf besteht, dass er vollkommen sicher ist, was ihn zu einem Verschwörungstheoretiker macht, genau wie die amerikanischen Frontline Doctors (AFD), die, wie Sie wissen, von jeder größeren Big-Tech-Plattform entfernt wurden, um während einer Plandemie “Desinformationen” zu verbreiten.

“Ich bin überrascht, dass Joe Trump nicht beschuldigt, den Impfstoff von den Russen bekommen zu haben”, scherzte ein Kommentator der Breitbart News.

Biden Suggests Trump’s Coronavirus Vaccine Won’t Be Safe

Joe Biden just declared Trump’s coronavirus vaccines unsafe, but media doesn’t label him “anti-vaxxer”