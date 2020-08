Schock für Gates: Nur noch 42 Prozent der US-Befragten wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen

Eine Umfrage von Yahoo News / YouGov hat ergeben, dass nur 42 Prozent der Amerikaner planen, einen Coronavirus-Impfstoff zu erhalten, sobald dieser verfügbar ist.

Die Zahl stellt ein Allzeittief dar, nachdem sie von 55 Prozent Anfang Mai, 50 Prozent Ende Mai und 46 Prozent im Juli gefallen war.

Bericht des Gipfels: Wenn Sie gefragt werden, ob und wann ein Coronavirus-Impfstoff verfügbar ist, werden Sie geimpft? viel weniger Amerikaner im gesamten politischen Spektrum bejahten dies.

Nur eine Mehrheit der Demokraten plant jetzt, sich impfen zu lassen. 55 Prozent sagen, dass sie den Stich noch nehmen werden.

Unter den Republikanern geben nur 37 Prozent an, bereit zu sein, sich impfen zu lassen, und noch weniger Unabhängige, 34 Prozent sind bereit, den Impfstoff zu nehmen.

Natalie Dean, Assistenzprofessorin für Biostatistik an der Universität von Florida, bemerkte: «Warum sollten wir erwarten, dass die Amerikaner einem Impfstoff zustimmen, bevor einer überhaupt verfügbar ist?»

Dean schrieb kürzlich in der New York Times: «Ich bin ein Impfstoffforscher, und selbst ich würde mich in den» nicht sicheren «Eimer stecken.»

„Was wir derzeit haben, ist eine Sammlung von Tierdaten, Immunantwortdaten und Sicherheitsdaten, die auf frühen Studien und ähnlichen Impfstoffen für andere Krankheiten basieren. Die Beweise, die mich überzeugen würden, einen COVID-19-Impfstoff zu erhalten oder zu empfehlen, dass meine Lieben geimpft werden, existieren noch nicht. “ Behauptete Dean.

Am Mittwoch sagte der Minister für Gesundheit und menschliche Dienste, Alex Azar, dass es «realistisch» sei, einen Coronavirus-Impfstoff im Herbst zu erwarten, und dass es «sehr glaubwürdig» sei, zu erwarten, dass bis Ende des Jahres «zig Millionen Dosen» verfügbar sein werden das Jahr und «Hunderte von Millionen» bis 2021.

«Wir haben unter der Führung von Präsident Trump die historischsten Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gesehen, die wir jemals in der Geschichte der Menschheit gesehen haben», behauptete Azar in einem Interview mit Fox News.

„In den USA gibt es jetzt sechs Impfstoffe, in die wir große Investitionen getätigt haben. Vier von ihnen haben bereits positive Ergebnisse klinischer Studien der ersten Phase gemeldet. Und zwei von ihnen befinden sich bereits in der fortgeschrittenen Abschlussphase der dritten Studie. Andere werden bald dorthin vorrücken. “ Azar fügte hinzu.

«Es ist wirklich nur so, dass Präsident Trump die gesamte US-Regierung und unsere biopharmazeutische Industrie zusammengebracht hat. Es ist unglaublich “, verkündete Azar.

