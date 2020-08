Jeff Bezos will Einkaufszentren in Amazon-Lagerhäuser verwandeln

Der E-Commerce-Riese Amazon befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen mit den Besitzern von den größten Einkaufzentren in Amerika, um Einzelhandelsflächen in Fulfillment-Zentren umzuwandeln.

AP Photo/Charles Krupa

Berichten zufolge befindet sich der E-Commerce-Riese Amazon in Gesprächen mit Amerikas größtem Einkaufszentrumsbesitzer, der Simon Property Group, um leere Einzelhandelsflächen in Amazon-Lagerhäuser umzuwandeln.

Viele der Kaufhäuser, die zuvor von Sears und JCPenney besetzt waren, die beide Konkurs angemeldet und Dutzende von Geschäften geschlossen haben, haben Einzelhandelsflächen im ganzen Land leer stehen lassen. Jetzt versucht Amazon, leere Einzelhandelsflächen zu kaufen, um mehrere Lagerflächen in Städten im ganzen Land zu schaffen, wodurch der E-Commerce-Riese seine Lieferzeiten für Sendungen verkürzen kann.

Dies ist keine neue Strategie für Amazon, das Unternehmen hat bereits Fulfillment-Zentren in alten Einkaufszentren eingerichtet, die vorher ihr Geschäft aufgegeben haben . Während sich die Eigentümer von Einkaufszentren im Allgemeinen darauf konzentrieren, Mieter zu finden, die mehr Kunden in das Einkaufszentrum locken, wie Einzelhandelsgeschäfte und Fitnessstudios, würden die Fulfillment-Zentren von Amazon nur ihre eigenen Mitarbeiter anziehen. Allerdings haben die Gewinne der Einzelhandelsgeschäfte während der Pandemie stark geschwankt, während die Verkäufe von Amazon massiv gestiegen sind.

Camille Renshaw, Vorstandsvorsitzender von B+E, einer Immobilien-Investmentmaklerfirma, kommentierte es mit den Worten: “Um Kaufhäuser zu ersetzen, zogen die Besitzer von Einkaufszentren Schulen, Arztpraxen und Seniorenwohnungen in Betracht. Angesichts der aktuellen Pandemie ist die Industrie das Einzige, was jetzt noch übrig ist”.