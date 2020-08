Ist dies eine Remake des Hitler-Stalin-Großkriegs von 1941?

China:2025 in Verbindung mit dem starken Eintreten von Xi für die Belt Road Initiative für eine globale Infrastruktur, die China auf dem Land- und Seeweg mit ganz Eurasien und darüber hinaus verbindet, legte den Globalisten wahrscheinlich nahe, dass die einzige Lösung für die Aussicht, ihre Macht an einen globalen Hegemon Chinas zu verlieren, letztlich ein Krieg sein würde, ein Krieg, der beide nationalistischen Mächte, USA UND China, zerstören würde. Dies ist meine Schlussfolgerung, und vieles deutet darauf hin, dass dies jetzt geschieht.

F. William Engdahl

Wenn wir von den Details der täglichen Schlagzeilen in der ganzen Welt Abstand nehmen und versuchen, größeren Mustern einen Sinn zu geben, dann ist die vorherrschende Dynamik, die die Weltgeopolitik in den letzten drei Jahren oder länger bestimmt hat, der Anschein eines echten irregulären Konflikts zwischen den beiden gewaltigsten Mächten auf dem Planeten – der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten von Amerika. Zunehmend sieht es so aus, als ob einige sehr dunkle globale Netzwerke etwas orchestrieren, das wie eine aktualisierte Wiederholung ihres Weltkrieges von 1939-1945 aussieht. Nur dass diesmal alles auf dem Spiel steht und das Ziel verfolgt wird, ein universelles globales totalitäres System zu schaffen, was David Rockefeller einmal eine “Eine-Welt-Regierung” genannt hat. Die Mächte, die periodisch Krieg führen, nutzen den Krieg, um größere politische Veränderungen zu erreichen.

Im Auftrag der Mächte der Ewigkeit (Powers That Be) abgekürzt “PTB” wurde der Zweite Weltkrieg von den Kreisen der City of London und der Wall Street orchestriert, um zwei große Hindernisse – Russland und Deutschland – zu überwinden und einen Krieg auf Leben und Tod gegeneinander zu führen, damit diese angelsächsische PTB das geopolitische Weltschachbrett zu ihrem Vorteil neu organisieren konnte. Es gelang im Großen und Ganzen, bis auf das kleine Detail, dass nach 1945 die Wall Street und die Rockefeller-Brüder beschlossen, dass England den Juniorpartner Washingtons spielen sollte. London und Washington traten dann in die Periode ihrer Weltherrschaft ein, die als Kalter Krieg bekannt wurde.

Dieses anglo-amerikanische globale Kondominium endete absichtlich 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall der Sowjetunion bis 1991.

Etwa zu dieser Zeit, mit dem Beginn der Präsidentschaft Bill Clintons im Jahr 1992, wurde die nächste Phase – die finanzielle und industrielle Globalisierung…..

Is This a Remake of the 1941 Hitler Stalin Great War?