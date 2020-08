Ermittler finden Labyrinth von unterirdischen Räumen im Epizentrum von Beirut-Explosionen

Nach den massiven Explosionen vom Dienstag in der libanesischen Hauptstadt werden noch immer 60 Menschen vermisst, wobei über 150 getötet und bis zu 6.000 unterschiedlich schwer verletzt wurden. Forscher sagen, dass das Ammoniumnitrat, das die Explosionen verursacht haben soll, eine Sprengkraft hatte, die der einer kleinen Atombombe entspricht.

Ermittler, die in der Nähe des Ground Zero im Hafen von Beirut arbeiteten, haben möglicherweise eine Reihe von unterirdischen Einrichtungen entdeckt, was zu der Hoffnung führt, dass einige der noch als vermisst gemeldeten Einrichtungen lebendig im Inneren gefunden werden könnten, wie Sky News Australia berichtete.

Dem Fernsehsender zufolge könnte es sich bei den unterirdischen Räumen um “eine Reihe von unterirdischen Panikräumen” handeln, in denen sich Arbeiter durch den Schutt und das Getreide aus einem zerstörten Getreidesilo in der Nähe graben, um die Einrichtungen zu öffnen.

Underground tunnels under port of Beirut https://t.co/dYBeCQDBgD — Céline ܤܖܡܗ܀ܖ ܀ܖܐ.ܖ (@yinyang_cn) August 9, 2020

“Sie wissen, dass es hier ein Labyrinth unterirdischer Kammern gibt; sie haben die Öffnung nur einer von ihnen entdeckt… Und das ist es, was die Hoffnungen der Angehörigen am Leben hält – dass ihre Lieben es irgendwie bis zu diesem Schutzraum geschafft haben”, sagte der Korrespondent.

Russische und türkische Rettungsteams haben sich der libanesischen Armee und den Zivilschutzkräften angeschlossen, um die Trümmer nach Beweisen zu durchsuchen und nach Überlebenden zu suchen.