US-Anwalt veröffentlicht Buch über die kriminelle Clinton-Clique, Obama und Biden! “Viel schlimmer als wir dachten”

Foto: CC0

Sidney Powell, der Anwalt des ehemaligen Generals Michael Flynn, hat vor einigen Tagen ein Buch über Korruption unter Obama und seiner rechten Hand Joe Biden, dem demokratischen Rivalen von Präsident Trump veröffentlicht. Fox Business berichtete darüber.

“Die Wähler haben ein Recht auf alle Informationen die sie bekommen können und die Wahrheit über die Präsidentschaftskandidaten. Biden ist seit langem in Bestechungsfälle verwickelt, die hauptsächlich seinem Sohn Hunter und anderen Familienmitgliedern zugute kommen”, sagte der Anwalt gegenüber der Moderatorin.

“Er, Obama und die kriminelle Clinton-Clique haben sich mit ihren globalistischen Geschäften seit Jahren die Taschen gefüllt. Trump ist drann diese Korruption zu bekämpfen. Es kommt jetzt alles heraus. Ich denke, wir werden herausfinden, dass es viel schlimmer ist, als wir es uns je hätten vorstellen können”, fügte sie hinzu.

Darüber hinaus wurde Biden Ende Mai in einem Gerichtsverfahren in der Ukraine als Verdächtiger identifiziert. Er soll für die Entlassung des höchsten Staatsanwalts des Landes, Viktor Shokin, verantwortlich gewesen sein. Infolgedessen wurden die Ermittlungen gegen seinen Sohn Hunter und die Firma Burisma Oil, in der er als Vorstandsmitglied tätig war eingestellt.

Im Gegenzug bot Biden der ukrainischen Regierung finanzielle Unterstützung an. Er gab dies übrigens selbst zu, wie aus dem von One America News ausgestrahlten Filmmaterial hervorgeht.

#NEW! #WOW!😲

Listen closely to @SidneyPowell1, it is about to go down.

My God! Far worse than we ever realized!

This goes beyond Russia, this is them stealing and lining their pockets! Sidney knows what Trump knows. #BREATHTAKING pic.twitter.com/jbEyOxVCQT

— the conservador (@theconservador) August 5, 2020