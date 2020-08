Inside Big Brother: Unternehmer die “Hunderte von Millionen” von Telefonen aufspürt

Und was war da noch mal mit Wechat und Tiktok ?

zerohedge.com

Eine in Virginia ansässige Softwarefirma, die von zwei US-Militärveteranen mit Geheimdiensthintergrund gegründet wurde, hat laut Dokumenten, die vom Wall Street Journal rezensiert wurden, Hunderte von Millionen Mobiltelefonen auf der ganzen Welt verfolgt.

Das Unternehmen, Anomaly Six LLC, bezieht Standortdaten von über 500 Anwendungen – zum Teil über sein proprietäres Software Development Kit (SDK), für dessen direkte Einbettung in einige der Anwendungen sie bezahlt haben, während das Unternehmen Standortdaten von Partneranbietern erhält. Das SDK ermöglicht es der Firma, den Standort eines Benutzers zu ermitteln, wenn sie den betreffenden Anwendungen den Zugriff auf die GPS-Koordinaten des Telefons erlaubt hat.

App-Publisher erlauben es Drittanbietern oft gegen eine Gebühr, SDKs in ihre Apps einzufügen. Der SDK-Hersteller verkauft dann die von der App geernteten Verbraucherdaten, und der App-Publisher erhält einen Teil der Einnahmen. Die Verbraucher haben jedoch keine Möglichkeit zu erfahren, ob SDKs in Apps eingebettet sind; die meisten Datenschutzrichtlinien geben diese Informationen nicht preis. Anomalie Six LLC sagt, dass sie ihr eigenes SDK in einige Anwendungen einbettet und in anderen Fällen Standortdaten von anderen Partnern erhält. So das Wall Street Journal

Anomaly Six hat Verträge mit mehreren Zweigen der US-Regierung – obwohl sie dem Journal gegenüber erklärten, dass sie “den Verkauf von US-Handy-Bewegungsdaten an nichtstaatliche Kunden aus dem privaten Sektor einschränken”, so der Bericht. Kunden aus dem privaten Sektor – in der Regel Marketingfirmen oder andere im Werbebereich – kaufen und verkaufen Geolokalisierungsdaten, manchmal “verkaufen sie diese an Regierungsbehörden oder Auftragnehmer weiter”, so der Bericht.

Und wie das Journal im Fall der Anomalie Six feststellt, “ist die direkte Erhebung solcher Daten durch ein Unternehmen, das eng mit den nationalen Sicherheitsbehörden der USA verbunden ist, ungewöhnlich”.

Das Unternehmen wurde von Veteranen des Verteidigungssektors gegründet, die den größten Teil ihrer beruflichen Laufbahn in engem Kontakt mit Regierungsbehörden verbrachten und ihre Tätigkeit laut Interviews und Gerichtsakten auf die Schnittstelle mit der nationalen Sicherheit zuschneiden.

“Anomaly Six ist ein Kleinunternehmen im Besitz von Veteranen, das Standortdaten, die von mobilen Geräten stammen, für Analysen und Einblicke verarbeitet und……