Generalstaatsanwalt William Barr: Das amerikanische Volk wird von den Medien belogen

…nicht nur das amerikanische Volk…;)

Bild: J Scott Applewhite/AP/Shutterstock

Generalstaatsanwalt William Barr äußerte sich am Sonntag zu seiner Darstellung in den Medien und der medialen Umrahmung der anhaltenden gewalttätigen Proteste in Portland.

Barr sagte in der Sendung “Life, Liberty & Levin” des Fox News Channel, dass er über die unverhohlene Gewalt in Portland “entsetzt” sei, beklagte aber, dass die “parteiischen” Mainstream-Medien den Amerikanern eine “Lüge” auftischen, wenn es darum geht, was sie auf ihren Sendern zeigen.

“Sie projizieren eine Erzählung”, sagte Barr zu Moderator Mark Levin. “Als das Wort Erzählung in Umlauf kam, wusste ich, dass wir in Schwierigkeiten steckten, denn das Wort Erzählung suggeriert in Wirklichkeit, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Es gibt keine wirkliche Geschichte über das, was passiert ist, es ist nur so, dass jeder seine eigene Erzählung hat, und wenn man dazu kommt, dann kann die Presse die Darstellung einer Geschichte rechtfertigen, die nicht wirklich der objektiven Wahrheit entspricht, aber es ist unsere Erzählung. Wir haben eine Erzählung. Sie haben eine Erzählung.”

“Ich bin entsetzt … über diese Gewalt, weil sie sich direkt auf der Straße abspielt”, fuhr er fort. “Jeder, der Augen hat, kann sehen, was vor sich geht. Sie sehen die Gewalt. Sie sehen diese Gruppen von Agitatoren und ihre schwarzen Outfits, ihre Helme und ihre Schilde, die übrigens die meiste Zeit Hammer und Sichel tragen. Sie hetzten gegen die Polizei, verursachen Gewalt, werfen mit Steinen und Flaschen. Das geschieht vor den Augen der Menschen. Man sieht es in keiner der nationalen Nachrichten. Man sieht es nicht in den Sendern. Man sieht es nicht in den Kabelsendern. Und doch hört man von diesen friedlichen Demonstranten, also ist es eine Lüge. Die Medien erzählen dem amerikanischen Volk Lügen.