Smedley Darlington Butler: Krieg ist ein Schwindel

Von Smedley Darlington Butler

Übersetzung©: Andreas Ungerer

[Anmerkung: Hier lesen Sie eine Übersetzung der im Jahr 1935 in Buchform veröffentlichten, erweiterten und 25 Normseiten (17 DIN-A4 Seiten) umfassenden Version einer ergreifenden Rede von Generalmajor Smedley Butler, deren kürzeres Manuskript vermutlich aus dem Jahr 1933 stammt. Smedley Butler war bemerkenswerterweise, ähnlich wie Prof. John Beaty, dem Autor von The Iron Curtain over America (einem bereits im Jahr 1951 erschienenen, so aufschluß- wie umfangreichem historischen Werk, dessen deutschsprachige Ausgabe in der BRiD vermutlich umgehend vom Markt genommen werden würde), anscheinend bereits in der Mitte der 1930er Jahre klar, daß die Vereinigten Staaten sich schon damals auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitet haben. Was Sie sich beim Lesen stets vor Augen halten sollten ist, daß Deutschland für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs weder verantwortlich noch dessen Verursacher gewesen ist.

Die meisten der wenigen vom Übersetzter eingefügten Links verweisen……