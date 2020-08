New York City will COVID-Kontrollstellen zur Durchsetzung der Quarantäneordnung anordnen

Bürgermeister Bill de Blasio hat angekündigt, dass er rund um New York City COVID-Kontrollpunkte einrichten wird, um jeden zu identifizieren, der die 14-tägige Quarantäne missachtet.

Jeder, der aus 34 Bundesstaaten und Puerto Rico nach NYC kommt, unterliegt einer strengen 14-tägigen Hausarrestordnung und muss mit hohen Geldstrafen rechnen, wenn er gegen die Regel verstößt.

Dies wird nun mit bemannten Coronavirus-Kontrollpunkten durchgesetzt, an denen diejenigen bestraft werden, die gegen die Quarantäne verstoßen.

“Ab Mittwoch wirdNew York City Kontrollpunkte an den wichtigen Eingangspunkten der Stadt einführen, sagte de Blasio. Sie werden täglich variieren, obwohl der Bürgermeister sagte, dass einer davon am Donnerstag in der Penn Station erscheinen wird. Ein weiterer ist in Port Authority geplant.”

Während de Blasio Menschen, die durch New York reisen, mit astronomischen Geldstrafen droht, die bis zu 10.000 Dollar betragen können, hat er gleichzeitig eine Entleerung der Gefängnisse überwacht, die zu einem sprunghaften Anstieg der Kriminalität in ganz New York geführt hat.

Wie wir bereits im vergangenen Monat hervorgehoben haben, sind die Schießereien im Vergleich zur gleichen Woche des Vorjahres um satte 277 Prozent gestiegen. Im Juni wurde berichtet, dass es in den letzten 28 Tagen bis zum 14. Juni 38 Morde gegeben habe, doppelt so viele wie im Vorjahr.

