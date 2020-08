Dies und Das – Der wirkliche Krieg und die dunklen wirklichen Herrscher

Wie so oft machen die amis es mir auch diese Woche nicht leicht, aus den zahlreichen Idiotien eine auszuwählen, aber zwei erschienen mir besonders amüsant: In minneapolis („demokrattisch“ regierte Großstadt, die von Anfang an und initial/zündend mit dabei war) erteilt man mittlerweile von offizieller Seite folgenden Hinweis: „Seien Sie darauf vorbereitet, ausgeraubt zu werden und folgen Sie den Anordnungen der Verbrecher!“.

Fast möchte man zu diesem neuen Höhepunkt amärrikanischer „Weisheit“ gratulieren. Weiter so! Vielleicht kann ich in wenigen Wochen schon über eine Fortsetzung berichten, der zufolge vergewaltigte Frauen doch unbedingt auf das Wohlbefinden und die (ja sensiblen) Gefühle der Täter achten sollen.

Was? Wie bitte? prince andrews („der tölpelhafte Problem-Erzeuger“) hatte Sex mit (mindestens) einer der von epstein zur Verfügung gestellten Minderjährigen? Jein. Also Ja, schon – und einer seiner damaligen Personen-Schützer bestätigt das auch – aber: Kann man das beweisen? Es stellt sich heraus, Nein, kann man nicht. Warum, fragen Sie? Na, weil die Polizei alle relevanten Unterlagen…..