UN bestätigt Trump’s Befürchtungen über eine globale Generationenkatastrophe, da mehr als 1 Milliarde Schüler wegen Abriegelung nicht zur Schule gehen können

UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte am Dienstag davor, dass die Welt vor einer globalen Generationenkatastrophe wegen der Schulschließungen inmitten der Coronavirus-Sperre steht, und sagte, dass es oberste Priorität sein müsse, die Schüler sicher in den Klassenraum zurückzubringen.

Er erklärte, dass Mitte Juli in rund 160 Ländern Schulen geschlossen waren, was über 1 Milliarde Schüler betraf, während mindestens 40 Millionen Kinder die Vorschule verpasst haben so berichtete World News. Hinzu kämen mehr als 250 Millionen Kinder, die bereits vor der Pandemie von der Schule abgegangen seien, und nur ein Viertel der Sekundarschüler in Entwicklungsländern, die die Schule mit Grundkenntnissen verließen, kündigte er in einer Videoerklärung an.

“Wir stehen jetzt stehen vor einer Generationskatastrophe, die unermessliches menschliches Potenzial verschwenden, jahrzehntelangen Fortschritt untergraben und tief verwurzelte Ungleichheiten verschärfen könnte”, fügte Guterres hinzu, als er die UN-Kampagne “Save our Future” startete.

“Wir befinden uns an einem entscheidenden Moment für die Kinder und Jugendlichen der Welt”, sagte Guterres in einer Videobotschaft und einem 26-seitigen Policy Briefing und fügte hinzu: “Die Entscheidungen, die Regierungen und Partner jetzt treffen, werden nachhaltige Auswirkungen auf Hunderte von Millionen junger Menschen und auf die Entwicklungsaussichten der Länder für die kommenden Jahrzehnte haben”.

Guterres forderte die Wiedereröffnung der Schulen, “sobald die lokale Übertragung des Virus unter Kontrolle ist”.

“Sobald die lokale Übertragung von COVID-19 unter Kontrolle ist, muss es oberste Priorität sein, die Schülerinnen und Schüler so sicher wie möglich in die Schulen und Bildungseinrichtungen zurückzubringen”, erklärte er und bemerkte: “Die Konsultation mit Eltern, Betreuern, Lehrern und jungen Menschen ist von grundlegender Bedeutung”.

Die Empfehlungen der UN, um die globale Bildung wieder auf den richtigen Weg zu bringen, kommen zu einem Zeitpunkt, da US-Präsident Donald Trump gegen den Widerstand einiger Lehrer und Eltern auf die Wiedereröffnung der Schulen drängt, während COVID-19 in vielen Teilen des Landes stark zunimmt.

Das Coronavirus, das erstmals im Dezember in China gemeldet wurde, hat in den USA Berichten zufolge 4,7 Millionen Menschen infiziert, während ihm etwa 155.000 Todesfälle zugeschrieben werden. Weltweit soll das Virus 18,28 Millionen Menschen infiziert haben, während es über 692.000 Todesfälle gegeben haben soll.

