Dein Smartphone: Unternehmen generieren geheime “Überwachungsergebnisse” auf der Grundlage dieser Daten

Die meisten von uns sind in hohem Maße süchtig nach diesen wunderbaren kleinen Geräten geworden, und wir helfen der Elite dabei, ein Überwachungs- und Kontrollsystem aufzubauen, wie es in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie da gewesen ist.

zerohedge.com

Nichts, was Sie an Ihrem Telefon tun, ist privat. In der heutigen Zeit sind die meisten von uns extrem abhängig von unseren Telefonen geworden, und die meisten Amerikaner sind sich nicht einmal bewusst, dass diese extrem hochentwickelten kleinen Geräte Berge von Informationen über jeden einzelnen von uns sammeln.

Ihr Telefon weiß, wie Sie aussehen, es kennt den Klang Ihrer Stimme, es weiß, wo Sie gewesen sind, es weiß, wo Sie eingekauft haben, es kennt Ihre Internet-Recherchen und es weiß, was Sie in Ihrer Freizeit gerne tun. Tatsächlich weiß Ihr Telefon buchstäblich Tausende von Dingen über Sie, und all diese Informationen werden jeden Tag gekauft und verkauft, ohne dass Sie es wissen.

Und wie Sie weiter unten sehen werden, gibt es viele Unternehmen, die die von unseren Telefonen gesammelten Informationen nutzen, um geheime “Überwachungsergebnisse” zu erstellen, die für eine ganze Reihe von alarmierenden Zwecken verwendet werden.

Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Ihr Telefon ein Überwachungsgerät ist. Der Grund, warum die Werbung auf Ihrem Telefon so perfekt auf Sie zugeschnitten zu sein scheint, liegt an all den Informationen, die Ihr Telefon zuvor über Sie gesammelt hat.

Bis heute sind viele Menschen immer noch erstaunt, wenn sie sehen, dass eine Anzeige für etwas auftaucht, worüber sie gerade mit einem Freund gesprochen haben, aber das geschieht nicht zufällig. Das Folgende kommt von Fox News…