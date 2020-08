Nach Anklageerhebung investiert Soros 116.000 Dollar in das PAC des McCloskey-Staatsanwalts

Nur acht Tage, nachdem St. Louis Circuit Attorney Kim Gardner Anklage gegen ein wohlhabendes Paar erhoben hatte, das sein Haus gegen unbefugtes Betreten von Protestierenden verteidigte, spendete George Soros laut JustTheNews 116.000 Dollar an ein Politisches Aktionskomitee (PAC), das für den Aktivisten-Ankläger eingerichtet wurde.

Eine am Samstag bei der Missouri-Ethikkommission eingereichte Akte enthüllte die Spende, die direkt von Soros an das Missouri Justice and Public Safety PAC – für das Soros bisher der einzige Spender ist – geleistet wurde. Die PAC hat bereits mindestens 104.393 Dollar ausgegeben – darunter 77.804 Dollar direkt an Gardner und eine Rückzahlung der aufgelaufenen Schulden. Bemerkenswert ist, dass Gardner diesen Dienstag eine Vorwahl hat.

Soros-Sprecher Michael Vachon sagte gegenüber Just The News, dass Soros keinen Hehl daraus gemacht habe, dass er Staatsanwälte wie Gardner für eine Reform der Strafjustiz unterstützt.

Gardner erhob Anklage gegen die Personenschadenanwälte Mark McCloskey, 63, und seine Frau Patricia, 61, die sich bewaffneten und vor ihrer Villa standen, als eine Gruppe von etwa 100 Demonstranten ein Tor durchbrach, um ihre Privatstraße entlang zu marschieren.

Für die Verteidigung ihres Eigentums wurden die McCloskeys jeweils wegen illegalen Waffengebrauchs angeklagt. Tage nach der Anklageerhebung stellte sich heraus, dass Gardners Mitarbeiter ein Kriminallabor angewiesen hatten, Beweismaterial zu manipulieren, indem sie die “Requisitenpistole”, die Patricia schwenkte, wieder zusammensetzten, um sie “tödlich verwendbar” zu machen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Gardners Büro mit schäbigen Beweisen konfrontiert wird;

Gardner, ein Demokrat, wurde 2016 gewählt und von Soros-finanzierten PACs unterstützt, die mehrere Staatsanwälte in ganz Amerika bei einer progressiven Strafrechtsreform finanziell unterstützen.

Mehr hier: Soros Infuses $116K Into McCloskey Prosecutor’s PAC Days After Charges Filed