Etwas Großes wird bald geschehen – Der Feind wird entlarvt

Der Deep State verliert jetzt die Kontrolle über das Narrativ. Jeden einzelnen Tag. Der Feind wird entlarvt und die Menschen auf der ganzen Welt wachen auf. Sie haben einen Punkt erreicht, an dem es genug ist. Sie wollen jetzt Veränderung. Und Trump scheint eine Botschaft gesendet zu haben, dass etwas Großes geschehen wird.

In den ersten Minuten berichtet Dave über eine Verleumdungsklage gegen Trump, die die Schauspielerin Stormy Daniels nun verloren hat. Daniels, deren gesetzlicher Name Stephanie Clifford ist, hatte Trump beschuldigt, ihren Ruf zu schädigen, indem er sie als Lügnerin hinstellte. Es ging um einen Tweet, in dem Trump Zweifel an ihrer Darstellung äußerte, dass sie sich Einschüchterungen ausgesetzt sah, als sie sich darauf vorbereitete, mit Behauptungen, sie und Trump hätten eine sexuelle…..