Dr. Deborah Birx: Amerikaner müssen möglicherweise in ihren eigenen vier Wänden Masken tragen

Deborah Leah Birx ist eine amerikanische Ärztin mit den Schwerpunkten auf HIV/AIDS-Immunologie, Impfstoffforschung sowie globales Gesundheitswesen.

Die Durchsetzung der obligatorischen Maskenordnung würde drakonische Polizeibefugnisse erfordern.

Dr. Deborah Birx hat vorgeschlagen, dass Amerikaner möglicherweise anfangen müssten, Masken in ihren eigenen Häusern zu tragen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen.

“Was wir heute sehen, ist anders als im März und April. Es ist außerordentlich weit verbreitet. Es dringt in die ländlichen wie gleichberechtigten städtischen Gebiete vor”, sagte Birx gegenüber CNN.

Sie schlug dann vor, dass einige Amerikaner möglicherweise ihr Gesicht in ihren eigenen Häusern bedecken müssten, um andere Familienmitglieder zu schützen.

“Wenn Sie in Mehrgenerationenhaushalten leben und in Ihrer ländlichen Gegend oder in Ihrer Stadt eine Epidemie ausbricht, sollten Sie wirklich in Betracht ziehen, zu Hause eine Maske zu tragen”, sagte Birx.

Der Rat des Arztes deckt sich mit dem des Leiters der texanischen Abteilung für Notfallmanagement, Nim Kidd, der sagte, dass die Menschen drinnen Masken tragen sollten, wenn sie sich durch den Aufenthalt im Freien möglicherweise dem Virus ausgesetzt haben.

Die Demokraten des Bundesstaates Florida haben ebenfalls eine Maskenpflicht gefordert, die das Tragen von Masken innerhalb von Häusern erzwingen würde, während die Einwohner von Miami und Miami-Dade County von den Bürgermeistern ebenfalls aufgefordert wurden, Masken in Innenräumen zu tragen.

Natürlich würde die Durchsetzung des Maskenzwangs in den Häusern der Menschen ein drakonisches Vorgehen der Polizei erfordern, wie man es nur in Zeiten des Kriegsrechts kennt.