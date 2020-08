Die BBC sagt uns schon mal wie wir in Zukunft reisen werden

“Physiker, Ingenieure, Biologen und Bürgerwissenschaftler entwickeln neue Technologien und Tests, damit wir wieder Globetrottern können.

Bild: BBC

“Wir haben das Jahr 2022 und Sie sind gerade am Reiseziel Ihrer Träume angekommen. Als Sie aus dem Flugzeug steigen, begrüßt Sie ein Roboter mit einem roten Laserstrahl, der aus der Ferne Ihre Temperatur misst. Nach einem langen Überseeflug schlafen Sie noch im Halbschlaf, so dass Ihr Gehirn den selbstgefälligen Piepton des Roboters kaum wahrnimmt. Sie hatten gerade ähnliche Kontrollen bestanden, als Sie vor Stunden an Bord des Flugzeugs gingen, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen und einfach zum nächsten Gesundheitskontrollpunkt schlendern können.

Als Sie sich in die Warteschlange für die Atemkontrolle einreihen, reicht Ihnen ein Arbeiter eine kleine Atemgerätkapsel mit einem winzigen Chip darin. Vom Konzept her ähnelt der Test denen, bei denen der Alkoholspiegel von Autofahrern gemessen wird, aber bei diesem Test werden die Coronavirus-Partikel in der Atemluft von Menschen nachgewiesen, wodurch die asymptomatischen Träger erkannt werden, die zwar nicht krank sind, aber andere anstecken können. Inzwischen kennen Sie den Ablauf, also husten Sie fleißig in die Kapsel und lassen sie in das Gerät fallen, das einer massiven Mikrowelle ähnelt. Sie warten etwa 30 Sekunden und die Maschine leuchtet grün auf und klingelt leise. Sie können nun zur Einwanderungsbehörde gehen, also fummeln Sie nach Ihrem Reisepass und gehen weiter.

Diese Technologien mögen wie Science Fiction klingen, sind es aber alles andere als das. Wenn Sie Anfang des Jahres gereist wären, als die Länder mit der Abriegelung begannen, hätten Sie vielleicht schon die ferngesteuerten Infrarot-Thermometer entdeckt, die in Flughäfen verwendet werden. Doch obwohl Thermometer hilfreich sind, sind sie nicht ideal. Menschen können aus anderen Gründen Fieber haben oder ein Coronavirus ohne Symptome in sich tragen. Um frühe Infektionen oder asymptomatische Überträger zu erkennen, muss man die Coronavirus-Partikel in ihrer Atemluft untersuchen.”

