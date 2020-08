Deutschland steht vor völliger Überforderung: Top-Ökonom macht radikalen Vorschlag

Deutschland hält sich für reich. Aber das Land hat viele Probleme. Die Bundesrepublik steht vor der völligen Überforderung. Nur eine radikale Wende der Wirtschaftspolitik kann uns die Zukunft sichern.

Nicht erst seit Corona wird immer deutlicher, dass vieles entschieden falsch läuft mit der Wirtschaftspolitik in Deutschland. Trotz eines fast zehnjährigen Aufschwungs und eines deutlichen Rückgangs der Arbeitslosigkeit nimmt die Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung zu. Ein “Weiter-so” dürfte nicht nur politisch immer brisanter werden, es wäre grundlegend falsch. Wir brauchen eine massive Kehrtwende hin zu einer intelligenten Wirtschaftspolitik, denn nur so können wir die Zukunft sichern. Hier mehr……