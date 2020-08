Der August ist saisonal gesehen kein schlechter Gold-Monat. Und im vergangenen Jahr erzielte der Euro-Goldpreis immerhin den fünftgrößten Kursgewinn während dieses Zeitraums seit 1970.

Goldpreis-Rally

Am letzten Tag des vergangenen Monats notierte der Goldpreis in London bei 1.964,90 US-Dollar. Das entsprach 1.661,72 Euro. Auf Euro-Basis verbuchte Gold im Juli einen Kursgewinn von 5,35 Prozent. In US-Dollar gerechnet betrug das Plus….