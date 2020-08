Fauci, Bill Gates und die WHO-Pharma haben das Misstrauen der Öffentlichkeit geschürt

Robert F. Kennedy Jr.

Ich weiß nicht, ob Chloroquin (HCQ) gegen COVID wirksam ist. Aber es ist beunruhigend, wie viele Amerikaner wie auch ich, das Gefühl haben, dass wir von Dr. Fauci nicht die Wahrheit erfahren werden.

Ein 2005 im Virology Journal erschienener Artikel von Eric Bergeron et al. von MJ Vincent & CDC, MJ Vincent & CDC, ist diese Woche aufgetaucht. Die Studie kommt zu dem Schluss: “Dass Chloroquin starke antivirale Wirkungen auf die Infektion von Primatenzellen mit dem SARS-Coronavirus hat. Diese hemmenden Wirkungen werden beobachtet, wenn die Zellen entweder vor oder nach der Exposition gegenüber dem Virus mit dem Medikament behandelt werden, was sowohl prophylaktische als auch therapeutische Vorteile vermuten lässt”. Diese Schlussfolgerung impliziert, dass Chloroquin sowohl als präventiver “Impfstoff” als auch als Heilmittel für Stämme des Coronavirus wirkt. Wenn diese Ergebnisse in menschlichen Modellen in COVID 19 fortbestehen, wie die Krankenhausstudie in Michigan von letzter Woche und die reichlichen Beweise von US-Ärzten und anderen Nationen vermuten lassen, könnte das HQ mit Dr. Faucis Impfstoffen konkurrieren, einschließlich des Moderna-Impfstoffs, für den seine Agentur die Hälfte des Patents besitzt und für den Dr. Fauci 500 Millionen Dollar an Steuergeldern investiert hat.

Noch schlimmer für die Impfstoffhersteller: Die Patente vonHCQ sind längst abgelaufen; die Pillen kosten 30 Cent. Dr. Fauci besteht darauf, dass er HCQ erst dann für COVID zulassen wird, wenn seine Wirksamkeit in “randomisierten, doppelblinden Placebo-Studien” nachgewiesen ist. Bis heute hat sich Dr. Fauci nie für solche Studien für eine der 72 Impfstoffdosen ausgesprochen, die seit seiner Übernahme des NIAID im Jahr 1984 in den obligatorischen Zeitplan für Kinder aufgenommen wurden. Er verlangt sie auch nicht für die COVID-Impfstoffe, die derzeit um die Zulassung rennen. Warum sollte Chloroquin das einzige Mittel sein, das erforderlich ist, um diese hohe Hürde zu überwinden? Das HCQ benötigt weniger randomisierte Placebo-Studien als jeder dieser Impfstoffe, da seine Sicherheit nach 60 Jahren der Anwendung und Jahrzehnten auf der WHO-Liste der “unentbehrlichen Medikamente” gut belegt ist. Fauci, Bill Gates und die WHO-Pharma haben das Misstrauen der Öffentlichkeit geschürt, indem sie mehrere Studien zu HCQ finanziert haben, die nach transparent berechneten Protokollen durchgeführt wurden, um das Medikament zu diskreditieren. Die FDA verurteilte HCQ für COVID auf der Grundlage von zwei Studien in NEJM & Lancet, selbst nachdem die Journale sie wegen Betrugs zurückgezogen hatten. Dr. Faucis eigentümliche Feindseligkeit gegenüber HCQ steht im Einklang mit seiner ein halbes Jahrhundert währenden Vorliebe für Impfstoffe und patentgeschützte Medikamente. Dr. Faucis Doppelmoral schafft Verwirrung, Misstrauen und Polarisierung.