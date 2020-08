Ehemaliger Pressesekretär von Bill Clinton: Was immer sie tun, bitte debattieren sie nicht mit Trump

Die Angst ist groß das Trump seinen Gegner Biden zerfetzen wird

Joe Lockhart, ein ehemaliger Pressesekretär von Präsident Bill Clinton, rät dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden öffentlich, nicht mit Präsident Donald Trump zu debattieren.

Lockhart veröffentlichte letzte Woche auf CNN.com ein Op-ed, in dem Biden davor gewarnt wurde, mit Trump zu debattieren, da dieser anfällig für Äußerungen ist, die den Test der Faktenprüfun nicht bestehen:

Was auch immer Sie tun, debattieren Sie nicht mit Trump. Donald Trump hat nach Angaben der Washington Post inzwischen mehr als 20.000 irreführende oder falsche Aussagen gemacht. Es ist närrisch, mit jemandem in den Ring zu steigen, der sich nicht an die Regeln oder die Wahrheit halten kann. Biden wird zweifellos den Druck der Republikaner und der Medien dafür auf sich nehmen, dass er die Debatten überspringt. Aber es ist das Risiko wert, denn der Versuch, mit jemandem zu debattieren, der nicht in der Lage ist, die Wahrheit zu sagen, ist ein unmöglich zu gewinnender Wettbewerb.

