Donald Trump Jr. stellt eine vernichtende Frage über Bill Clinton und die “Epstein Insel” die bis jetzt keiner gestellt hat

Stellen Sie sich vor, Gerichtsdokumente hätten darauf hingewiesen das Präsident Trump die “Pädo-Insel” von Epstein besucht hatte. Glauben Sie, das die Medien das thematisieren würden?



Das ist eine dumme Frage, und wir alle kennen die Antwort.

Aber für den Fall, dass Sie noch mehr Beweise dafür suchen, dass unsere Medien ungefähr so nützlich sind wie ein ” Video-Laden” an einem Samstagabend, erlauben Sie mir, auf die gegenwärtige Situation hinzuweisen, in der wir uns befinden…

Bill Clinton – der ehemalige Präsident und Ehemann der Frau, die 2016 für das Präsidentenamt kandidierte, wurde gerade von Zeugen auf die “Pädo-Insel” gesetzt, sie bezeugen, er sei mit “zwei jungen Mädchen” zusammen gewesen. Unseren Medien ist das aber völlig egal.

Clinton hat immer bestritten, auf der Insel gewesen zu sein, und sogar die Anzahl der, wie oft er in Epsteins “Lolita Express” saß, heruntergespielt, indem er behauptete, es seien nur “ein paar Mal” gewesen, obwohl die Flugprotokolle zeigen, dass er etwa 26 Mal damit geflogen ist.

Die Flugprotokolle zeigen nicht, dass er nach Pedo Island flog – was ich mir nicht vorstellen kann – aber Donald Trump Jr.’s jüngste Frage könnte dieses kleine Rätsel lösen.

Retweet if you’re as curious as I’m about why Bill Clinton apparently signed off from Secret Service protection for some of those Epstein Island trips?

I keep reading that but I’m wondering why he would do that for these trips. I’m sure there are great reasons🙄 https://t.co/mZQJS140A8

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 2, 2020