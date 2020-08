Wie wäre es mit der Aufklärung von NSU1.0?

In den Medien ist in diesen Tagen viel von NSU2.0 in Hessen die Rede. Wenn aber NSU2.0 der Nachfolger der Ereignisse sein soll, die unter dem Kürzel NSU bekannt wurden, dann sieht es schlecht aus für die hessische Landesregierung und die Bundesregierung.

Denn bei dem „NSU-Mord“ in Kassel war der hessische Verfassungsschutz nach eigenen Angaben anwesend, habe aber nicht gesehen oder gehört. Von den beiden eigentlichen oder angeblichen Tätern…..