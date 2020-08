Der milliardenschwere Sexualstraftäter Epstein behauptete, er habe die Clinton Foundation mitbegründet

foxnews.com

Der milliardenschwere Sexualstraftäter Epstein behauptete einmal, er habe die Clinton Foundation mitbegründet

Bild: foxnews.com

Die Anwälte des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein warben für seine enge Freundschaft mit Bill Clinton und behaupteten sogar, der Milliardär habe in einem Brief aus dem Jahr 2007, der darauf abzielte, sein Image während der Plädoyerverhandlungen zu verbessern, zur Gründung von Clintons umstrittener Familienstiftung beigetragen, wie FoxNews erfahren hat.

Der 23-seitige Brief, der von den hochkarätigen Anwälten Alan Dershowitz und Gerald Lefcourt verfasst wurde, war offensichtlich Teil eines letztendlich erfolgreichen Angebots, einen Deal auszuhandeln, bevor Epstein wegen der Verwendung minderjähriger Mädchen in einem Sexring in Palm Beach, Florida, und seinem privaten Inselanwesen auf den 72 Morgen großen Jungferninseln, dem sogenannten “Orgy Island”, vor Gericht gestellt werden konnte. Epstein verbrachte 13 Monate in Gefängnis und Hausarrest, nachdem er einem Deal im Strafverfahren zugestimmt hatte, in dem er zugab, ein minderjähriges Mädchen zur Prostitution angeworben zu haben.

“Herr Epstein gehörte zu der ursprünglichen Gruppe, die die Clinton Global Initiative konzipierte, die als ein Projekt beschrieben wird, ‘das eine Gemeinschaft globaler Führungskräfte zusammenbringt, um innovative Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln und umzusetzen’, so der Brief vom Juli 2007 an die US-Staatsanwaltschaft im südlichen Bezirk von Florida. “Zu den Schwerpunkten dieser Initiative gehören Armut, Klimawandel, globale Gesundheit sowie religiöse und ethnische Konflikte”.

Die wahre Rolle des Hedgefonds-Magnaten bei der Gründung der Stiftung konnte….