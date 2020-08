breitbart.com

Während eines Auftritts in der Mittwochsendung “Hannity” auf dem Fox News Channel sprach sich der Abgeordnete Matt Gaetz (R-FL) gegen Big Tech aus und beschrieb Google als “die gefährlichste Organisation zur Wahlbeeinflussung in der Welt”.

Klick Bild für Video



Er räumte jedoch ein, dass die Gesetzgeber auf dem Capitol Hill zögern würden, es mit Big Tech aufzunehmen, da sie von diesen Unternehmen “gekauft” würden.

“Hier ist die Botschaft an den Präsidenten: Der Kongress wird nichts gegen Big Tech unternehmen, weil der Kongress von Big Tech gekauft ist”, sagte er. “Aber wir haben heute bewiesen, dass viele der größten amerikanischen Technologieplattformen nicht im besten Interesse unseres Landes handeln. Sie haben sich aus Geschäften zurückgezogen, wie Google es mit unserem eigenen Militär getan hat, um unsere Service-Mitglieder zu schützen. Aber dann hat Google kein Problem damit, ausgerechnet mit dem chinesischen Militär eine Partnerschaft einzugehen. Sogar General Dunford, der Vorsitzende des gemeinsamen Stabschefs, sagte, dass Google dem chinesischen Militär direkt zugute kommt. Aber es ist nicht so, dass sie nur mit China zusammenarbeiten, sie versuchen, unser Land zu China zu machen. Vor allem Google ist die gefährlichste Organisation zur Einmischung in Wahlen auf der Welt”.

Mehr auf der Webseite: Gaetz: ‘Congress Will Not Do Anything on Big Tech Because Congress Is Bought Off by Big Tech’