An alle Jungen, alle Kämpfer und alle Senioren

Geschrieben von Corey Lynn, coreysdigs.com

Besten Dank für die Übersetzung an Serge Camenzind

Die Zeit stand für uns alle still. Tage, die sich einst so schnell bewegten, fühlen sich oft wie Treibsand an, da wir alle in diesen sich ändernden Zeiten Schwierigkeiten haben, unseren Kompass und unsere Richtung zu finden. Dies ist eine weltweite Bewegung im Kampf gegen das Böse, die in jede Institution eingedrungen ist und uns alle seit vielen, vielen Jahrzehnten kontrolliert. Man muss die Vogelperspektive nutzen, um einen vollständigen Überblick über das Ausmass dieses spirituellen Kampfes zu erhalten und darüber, wie wir alle genau dort sind, wo wir sein sollen,

genau hier, genau jetzt. Dies wird kein einfacher Weg sein, und es wurde noch nie zuvor in dieser Grössenordnung gemacht, aber die Belohnung wird es wert sein – Gerechtigkeit, Mitgefühl und Gemeinschaft wiederherzustellen und neue Wege zu finden, die unsere Zukunft nicht weiter gefährden, unsere Gesundheit, unser Lebensunterhalt oder unsere Kinder.

An alle Kinder

Mein Herz schmerzt am meisten für euch. Eure Welt kam plötzlich zum Stillstand. Ihr konntet nicht mehr zur Schule gehen, auf dem Spielplatz……