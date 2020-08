Nur die Lüge benötigt eine Maske

Die Weltwirtschaft ist am zusammenbrechen, Millionen haben ihren Job verloren und kein Einkommen, … aber das wichtigste Thema für die Politiker und Medien ist BLM, die hysterische Suche in allem nach vermeindlichem Rassismus, und anderer erfundener Bullshit, eine völlige Ablenkung um was es wirklich geht.

Es geht darum, die Regierungen haben einen riesen Fehler mit dem Shutdown begangen, mit dem Stilllegen der ganzen Wirtschaft, denn der Schaden und das Leid daraus ist unvorstellbar. Nicht das Virus ist daran schuld sondern die diktatorischen Massnahmen der verantwortlichen Politiker.

Jetzt sollen die Steuerzahler die Last aus dem Schaden den die Verräter angerichtet haben tragen. Davon muss mit den oben genannten erfundenen Themen abgelenkt werden.

Merkel hat 2018 versprochen, es wird keine Schuldenunion geben:

Beim EU-Gipfel hat sie aber mit dem 750 Milliarden Euro Corona-…..