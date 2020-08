01.08.2020 “Wir sind 1,3 Millionen Demonstranten” sagt Veranstalter vom TagDerFreiheit in Berlin

Das Transatlantische Medien-Netzwerk spricht von 20’000 Teilnehmer!!!!??? Die Bilder sprechen für sich…;)

BREAKING NEWS: Tag der Freiheit beendet, Teilnehmerzahl? Telefoninterview mit einem Freund

01.08.2020 Bodo Schiffmann & Thorsten Schulte/Silberjunge sprechen zu begeisterten Anhängern

Thorsten Schulte VERHAFTET! Corona Demo Berlin 1.8.2020!

Demonstration Berlin – 1.8.2020. 16:45 Uhr, die Polizei beendet die Veranstaltung

Die öffentlich-rechtlichen Medien hatten alles unternommen, um diese Demonstration von Ankündigung an zu diskreditieren, lächerlich zu machen. Noch Mitte der Woche wurde hämisch berichtet, von den angemeldeten 500.000 Teilnehmern, sei man von Seite der Veranstalter auf 10.000 zurückgerudert.

Im Verlauf der Vormittags zeigten sich andere Bilder aus Berlin. Der Schock sitzt nun sehr tief. Der morgige Tag wird endgültige Zahlen liefern. Schon jetzt lässt sich sagen, die heutige Demonstration: “Das Ende der Pandemie – Der Tag der Freiheit” wird in die bundesrepublikanische Geschichte eingehen. An die eine Million Menschen waren in Berlin-Mitte auf den Straßen.

Um 16:45 Uhr, inmitten der Abschlussveranstaltung, verschaffte sich die Polizei Zutritt zur Bühne und erklärte die Demonstration für beendet.