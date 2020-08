LIVE: Demos und Gegendemos in Berlin – “Ende der Pandemie – Tag der Freiheit” – Der 5. Livestream aus Berlin – Aktuell sind wir schon jetzt an die 100.000 es ist unglaublich

LIVE: Demos und Gegendemos in Berlin – “Ende der Pandemie – Tag der Freiheit”

LIVE von der Kundgebung aus Berlin

Der erste Stream ist zusammengebrochen, also hier der zweite. Wir sind im Moment vorne am Zug und warten, dass es los geht. Die Demokratie ist auf der Strasse…. Aktuell sind wir schon jetzt an die 100.000 es ist unglaublich

Demo Berlin live: “Querdenken 711” fordert “Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit”

Live – Tag der Freiheit in Berlin – 1. August 2020

LIVE | Großdemo Berlin | LIVE