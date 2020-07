Ärzte vom Militär sind nun in den USA im Einsatz

Militärärzte sind jetzt in Texas und Kalifornien im Einsatz, um sich mit Berichten über explodierende Coronavirus-Fälle zu befassen

Berichten zufolge wurden als Reaktion auf eine angebliche Flut neuer Fälle des Coronavirus (COVID-19) mehrere Teams von Militärärzten sowohl nach Texas als auch nach Kalifornien entsandt.

Die beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten der Nation haben jeweils etwa 10.000 neue Fälle des Virus gemeldet, obwohl es sich dabei möglicherweise einfach um Menschen ohne Symptome handelt, die sich zu einem Test entschlossen und positiv Resultate haben, möglicherweise mit falschen Ergebnissen, wie es derzeit in Florida geschieht.

Florida und Arizona sollen ebenfalls höhere Raten des Virus verzeichnen, ebenso wie Kalifornien, was Gouverneur Gavin Newsom dazu veranlasst hat, bekannt zu geben, dass Kinder in vielen der am dichtesten besiedelten Bezirke des Golden State in diesem Herbst nicht mehr die öffentliche Schulen besuchen dürfen.

Die von Newsom aufgestellten Kriterien werden es vielen dieser Kinder im August und September unmöglich machen, etwas anderes als Online-Kurse zu besuchen. Und Schüler, die in Bezirken leben, die Newsoms Erlaubnis haben, wieder zur Schule zu gehen, werden Masken tragen müssen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden Ende letzter Woche an einem einzigen Tag weltweit 250.000 neue Fälle des Coronavirus (COVID-19) beobachtet. Dies ist mit ein Grund dafür, dass auch Texas im Herbst etwa fünf Millionen Schülern im ganzen Bundesstaat den Schulbesuch verbietet.

Im Norden von Chicago werden einige Kinder wieder in den Unterricht zurückkehren, jedoch nur für zwei Tage pro Woche. Die anderen drei Tage werden sie zu Hause lernen – ist der Virus an diesen drei Tagen aktiver, fragen wir uns?

In Iowa hatten viele Bezirke geplant, die Schulen ganz zu schließen. Die republikanische Gouverneurin Kim Reynolds kündigte jedoch kürzlich an, dass sie sich über den Plan der Schulbezirke hinwegsetzt, indem sie verlangt, dass sie mindestens die Hälfte ihrer Schulzeit in Klassenzimmern verbringen.

Phoenix bestellt tragbare Kühlhallen wegen angeblichem Zustrom von Leichen

Was die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit diesem angeblichen Anstieg der Neuinfektionsfälle betrifft, so beanspruchte Texas 174 davon, während Kalifornien 130 hat. Florida sagt, dass 128 Menschen, die zuvor positiv getestet wurden, nun tot sind.

Im Großraum Phoenix bestellte das Büro des Gerichtsmediziners tragbare Kühlgeräte, um den angeblichen Zustrom von Leichen zu bewältigen. Und in Houston übernimmt ein 86köpfiges medizinisches Team der Armee einen ganzen Flügel des United Memorial Medical Center, um die Fälle des Coronavirus (COVID-19) zu behandeln.

Kalifornien schickt ebenfalls Militärärzte, Krankenschwestern und andere Gesundheitsspezialisten in acht verschiedene Krankenhäuser, in denen es angeblich Personalmangel gibt.

In vielen dieser Gebiete drängen Kommunal- und Staatspolitiker die Öffentlichkeit zum Tragen von Gesichtsmasken, die angeblich die Macht haben, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. In anderen Gebieten wie Georgien hingegen ist die Skepsis gegenüber der Sicherheit und Wirksamkeit von Gesichtsmasken viel größer.

In Indien soll es weltweit viele undiagnostizierte Fälle des Coronavirus (COVID-19) geben, die unbemerkt bleiben. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie das Virus haben, weil sie keine Symptome zeigen.

Im Vereinigten Königreich ist geplant, die Beschränkungen für Menschen, die zu Hause arbeiten müssen, aufzuheben und öffentliche Verkehrsmittel zu meiden, die bereits seit vielen Wochen bestehen. Ab dem 1. August wird dieses Land mehr Freiheit haben.

“Die Fälle spielen keine Rolle”, bemerkte ein Kommentator von Breitbart News. “Die Todesfälle sind wichtig”, fügte derselbe Kommentator hinzu, gefolgt von Antworten von Leuten, die fragten, ob die offiziellen Todeszahlen überhaupt korrekt seien.