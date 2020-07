Trump: Würde zuerst den Coronavirus-Impfstoff nehmen – wenn ich darum gebeten würde

Präsident Trump sagte am Mittwoch, er werde zuerst den Coronavirus-Impfstoff einnehmen – falls er darum gebeten werde.

AP Photo/Evan Vucci

Nur wenige Stunden nach der Ankündigung einer Bestellung von über 2 Milliarden Dollar für 100 Millionen Dosen eines potenziellen Impfstoffs gegen Covid-19 beim Pharam-Giganten Pfizzer, sprach Trump mit dem medizinischen Mitarbeiter von Fox News, Dr. Marc Siegel,



Der Präsident meinte, dass er die Öffentlichkeit zwar beruhigen, aber nicht “egoistisch” erscheinen wolle.

“Nun, Sie wissen, wie es funktioniert”, antwortete Trump. “Wenn ich der Erste bin, werden sie sagen: ‘Er ist so egoistisch, er wollte den Impfstoff zuerst bekommen. Und andere wiederum würden sagen: ‘Hey, das ist mutig, das zu tun.'”

“Wenn sie es wollten und sie es für richtig hielten, würde ich ihn als Erster oder als Letzter nehmen.”

“So oder so würde ich dabei verlieren, oder?” fügte er hinzu. “Wenn ich es nicht nehme, werden sie sagen: ‘Er glaubt nicht an das Programm. Aber was immer das beste ist, das würde ich auf jeden Fall tun.”

Trump sagte, er sei auch durch die Entwicklung therapeutischer Behandlungsmethoden für das Virus ermutigt worden, das in einigen Teilen des Landes wieder auftauchte, nachdem mehrere Staaten begannen, den Lockdown aufzuheben.

“Was auch immer sie aber sagen, ich würde die Therapeutika sogar zuerst bevorzugen”, sagte er zu Siegel. “Wenn Sie in ein Krankenhaus gehen, machen Sie die Menschen gesund. Aber mit Remedesivir und anderen Dingen kommen wir sehr gut voran. Die Steroide erweisen sich als großartig, die Plasma erweist sich als wirklich gut. Wir haben enorme Fortschritte gemacht.”

Am frühen Mittwoch sagte Trump bei einem Briefing im Weißen Haus, dass die Amerikaner den Impfstoff im Rahmen des Regierungsabkommens mit Pfizer kostenlos erhalten würden. Er sagte, der Impfstoff könne bis zum nächsten Jahr fertig sein.