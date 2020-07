Trump plant Einsatz von Paramilitärs in ganz Amerika: Herrschende Klasse bereitet Bürgerkrieg vor

afp

Trumps Vorhaben, die paramilitärische Bundespolizei in Großstädten einzusetzen, ist ein massiver Angriff auf demokratische Rechte. Die USA stützen sich immer stärker auf die Herrschaftsformen eines Polizeistaats.

Die Mobilisierung der Paramilitärs in Portland erinnert bereits an lateinamerikanische Todesschwadronen. Trupps in Flecktarnuniformen ohne Abzeichen oder Namensschilder greifen Demonstranten auf und verschleppen sie in nicht gekennzeichneten Transportern oder Autos zum Verhör – oder Schlimmeres.

Am Montag drohte Trump mit ähnlichen Aktionen in New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore, Oakland und anderen Städten. Über die Menschen, die gegen Polizeigewalt protestieren, erklärte er: „Diese Leute sind…..