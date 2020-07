armswatch.com

Amerikanische Militärwissenschaftler des medizinischen Forschungszentrums der US-Marine in Silver Spring, Maryland, haben Bioterrorismus-Agenten in Biolaboratorien des Pentagons in Kasachstan untersucht, wie wissenschaftliche Arbeiten zeigen.

Die Pentagon-Einheit A1266 hat zusammen mit lokalen Wissenschaftlern 40.000 Zecken aus 13 Regionen Kasachstans gesammelt und vier Biowirkstoffe isoliert, die eine ernsthafte Bedrohung durch Bioterrorismus darstellen: Zeckenenzephalitis-Virus (FSME), Krim-Kongo-Hämorrhagisches Fieber-Virus (CCHFV), Rickettsien und Coxiella burnetii (der Erreger des Q-Fiebers). Diese Biowirkstoffe haben das Potenzial, für die massenhafte Verbreitung von Aerosolen konstruiert und als Biowaffen eingesetzt zu werden.

Das Pentagon-Programm zu Zecken und durch Zecken übertragenen Krankheiten in Kasachstan wurde vor einem Jahrzehnt gestartet. Dies geht aus einer Studie hervor, die 2016 von der US National Library of Medicine veröffentlicht wurde Bedeutung sowohl für die lokalen und globalen Gesundheitsbehörden als auch für das US-Verteidigungsministerium “, behaupten die Forscher. Alle Bio-Wirkstoffe, die im Rahmen des DoD-Programms in Kasachstan in infizierten Zecken entdeckt wurden, wurden in der Vergangenheit als potenzielle Biowaffen untersucht.

Krim-Kongo-Hämorrhagisches Fieber (CCHF)

