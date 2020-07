Heilen verboten

Ein anhaltender Kampf findet statt, um Hydroxychloroquin (HCQ) als ein billiges und wirksames Medikament zur Behandlung von Covid-19 zu unterdrücken. Die Kampagne wird durch verleumderische politische Äußerungen und Diffamierungen in den Medien ausgetragen, um gar nicht von einer auf falschen Zahlen und Untersuchungen basierenden und am 22. Mai 2020 im Lancet veröffentlichten autoritativen „Evaluierung“ mit Peer-Review zu sprechen. Die Studie stützte sich angeblich auf die Analyse der Daten von 96.032 Patienten, die zwischen dem 20. Dezember 2019 und dem 14. April 2020 wegen Covid-19 in 671 Krankenhäusern in aller Welt hospitalisiert waren. Man hatte die Rohdaten gefälscht. Ziel war es, der Behandlung mit Hydroxychloroquin (HCQ) im Dienste von Big Pharma den Todesstoß zu geben.