Googles Blacklists – Erweiterung der Zensur

“Die Google-Suche hat zahlreiche wichtige konservative Websites auf die schwarze Liste gesetzt, indem sie aus den Ergebnissen entfernt wurden, was anscheinend eine bedeutende neue Zensurbereinigung darstellt.”

Breitbart, der Daily Caller, Infowars, Human Events und Red State fehlen, wenn ein Nutzer direkt auf Google.com nach diesen Websites sucht.

Einige der Websites haben einen kleinen Link aus ihrer Wikipedia-Biografie auf der rechten Seite, fehlen jedoch in den Hauptsuchergebnissen.

Bei der Suche nach direkten Überschriften aus denselben Verkaufsstellen werden entweder nichts oder Links zu Nachrichten aus Unternehmensmedien zurückgegeben…”

Just noticed Google has removed several conservative websites from search results (at least on my end, in the UK). RedState, Breitbart, Daily Caller, Human Events, and more – all like this for pages of results pic.twitter.com/v2PHFgZ3zY

— Charlie Nash (@CharlieNash) July 21, 2020