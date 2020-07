Bill Gates drängt auf die Abschaffung des physischen Geldes

Frage eines Lesers: Herr Armstrong, warum drängt Bill Gates darauf, alles physische Geld zu eliminieren?

Antwort: Dies ist Teil der Strategie, die hinter Microsoft steht. Sie geben ständig vor, Windows zu aktualisieren, verfolgen aber Profile zu erstellen und diese Informationen zu verkaufen. Der Verzicht auf physisches Geld fördert das High-Tech-Ziel, alles zu wissen, was wir tun, und zu wissen wie hoch unser Wert ist um es dann an den Höchstbietenden zu verkaufen. Gates und seine Frau standen hinter der Abschaffung der indischen Währung, und sie setzen diese Agenda bei den Vereinten Nationen und in Europa durch. Nur Russland stellt sich gegen Microsoft und Bill Gates.

Gates und alle die er gekauft hat, wie die Clintons, haben sich ihm angeschlossen, um sein Ziel der Weltherrschaft voranzutreiben. Wir werden eine nicht enden wollende Parade von Unternehmen sehen, die sich Gates und seinem Traum anschließen. Mastercard hat sich gerade ID2020 angeschlossen.