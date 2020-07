Was noch vor uns liegt

…das wird Auswirkungen auf den ganzen Planeten haben….

informationclearinghouse.info von Dr. Jack Rasmus

Dr. Jack Rasmus, Ph.D. Politische Ökonomie, lehrt Wirtschaftswissenschaften am St. Mary’s College in Kalifornien. Er ist der Autor und Produzent der verschiedenen Sachbücher und fiktiven Arbeiter, darunter die Bücher Die Geißel des Neoliberalismus: – ”

Die US-Wirtschaft befindet sich nun an einem kritischen Punkt. Was in den nächsten drei Monaten geschieht, wird wahrscheinlich darüber entscheiden, ob die derzeitige Große Rezession 2.0 weiterhin einer W-förmigen Flugbahn folgt – oder über einen wirtschaftlichen Abgrund in eine wirtschaftliche Depression abdriftet. Mit sofortigen und ausreichenden fiskalischen Stimuli, die auf die US-Haushalte abzielen, mit minimaler politischer Instabilität vor den Wahlen im November 2020 und ohne ein Ereignis finanzieller Instabilität könnte sie eingedämmt werden. Es wird nicht schlimmer als eine lang anhaltende Erholung in Form eines W eintreten. Sollte der fiskalische Stimulus jedoch minimal sein (und schlecht zusammengesetzt), sollte die politische Instabilität deutlich zunehmen und ein größeres Ereignis finanzieller Instabilität in den USA (oder weltweit) ausbrechen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer echten wirtschaftlichen Depression kommt.

Die Prognosen für eine rasche wirtschaftliche Erholung sind nicht allzu positiv. Es sind mehrere Kräfte am Werk, die stark darauf hindeuten, dass sich die “Erholung” der Wirtschaft im Frühsommer als vorübergehend erweisen wird und dass ein weiterer Rückgang der Arbeitsplätze, des Konsums, der Investitionen und der Wirtschaft bevorsteht.

Eine zweite Welle von dauerhaften Arbeitsplatzverlusten

Von Mitte Juni bis Mitte Juli sind die COVID-19-Infektionsrate, die Zahl der Krankenhausaufenthalte und bald auch die Sterblichkeitsrate wieder angestiegen. Die täglichen Infektionen übersteigen jetzt durchweg 60.000 Fälle, d.h. mehr als das Doppelte des früher schlimmsten Monats April 2020. Infolgedessen beginnen die Staaten, eine Rückkehr zu mehr Schutzräumen und Geschäftsschließungen anzuordnen, insbesondere in den Bereichen Einzelhandel, Reisen und Unterhaltung. Die Richtung der Ereignisse kann eine erste Erholung der Wirtschaft nur behindern, geschweige denn eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung bewirken. Unter sich verschärfenden Bedingungen zeichnet sich nun eindeutig eine zweite Welle von Arbeitsplatzverlusten ab – und das nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen Abschaltungen im Zusammenhang mit dem wiederauflebenden Virus.

Die Wiedereröffnung der US-Wirtschaft im Juni führte nach Angaben……

What Lies Ahead