Sagte MADONNA die CORONA-PANDEMIE voraus?

Wie kommt es, dass auf dem Cover des Madonna-Albums Madame X, das im Juni 2019 veröffentlicht wurde, bereits Hinweise auf die Corona-Pandemie zu sehen sind? Ein Zufall? Auch bei anderen einschneidenden Ereignissen wurden solche „Vorhersagen“ von satanischen Terroristen gezielt auf Musik-Cover platziert. Madonna kündigte zuletzt eine Spende von einer Million Dollar an die Bill & Melinda Gates-Foundation für die Entwicklung eines Impfstoffes an. Man betrachte auch in dieser Sache die satanische Symbolik…

Ähnliche Beiträge