Optimistisch für die Zukunft

Ich hatte einen Professor, der einmal sagte, dass zwei Menschen auf dem Dach des World Trade Center standen und eine Windböe sie vom Dach blies. Der Pessimist fängt sofort an, um Vergebung seiner Sünden zu beten. Der Optimismus, als er den 4. Stock passiert, sagt: “So weit, so gut!

In diesen schwierigen Zeiten müssen wir ausgeglichen sein. Ja, es wird einen Anstieg der Unruhen und der Anarchie geben, insbesondere nach dem September 2020. Dennoch sind diese Zeiten von einer finsteren Gruppe inszeniert worden. Der gesamte Grund für die Abriegelung lag in der Prognose, dass 3 Millionen Menschen an COVID-19 sterben würden, was bedeutete, dass es in den Krankenhäusern nicht genügend plätze geben würde. Dies ist das Diagramm, das zur Rechtfertigung der Abriegelung vorgelegt wurde.

Nun, die Krankenhäuser waren leer, und die Ausrede für die Abriegelung war Unsinn, insbesondere wenn sie landesweit angewendet wurde. Aber um es zu rechtfertigen wird bei diesen Abriegelungen nicht mehr von Knappheit der Betten gesprochen. Jetzt ist es nur noch ein Vorrecht der Gouverneure der Bundesstaaten, und es wurde für politische Zwecke missbraucht.

Dieser Virus wurde für politische Zwecke drastisch manipuliert, und niemand, der daran beteiligt war, wird es jemals zugeben. Die Abriegelungen werden zu Protesten und Bürgerunruhen führen. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu bewirken. Wir können die Verlagerung des Finanzkapitals von den Vereinigten Staaten nach China nicht ändern. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir verhungern und auf den Verzehr von Käfern reduziert werden, obwohl eine solche Entwicklung von den Vereinten Nationen und diesem finsteren Konsortium gefördert wird.

Das britische Empire ist zusammengebrochen, aber das britische Volk hat überlebt. Uns wird es ähnlich ergehen.