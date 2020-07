Impfstoff-Befürworter dämpfen nun die Erwartungen an einen COVID-19-Impfstoffs



Wenn Sie genau zuhören, werden Sie vielleicht feststellen, dass einige namhafte Impfstoffbefürworter ihre Versprechen für einen Coronavirus-Impfstoff zurückgenommen haben.

Bill Gates und der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, haben zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation eine Impfung versprochen, die 7 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt Immunität gegen COVID-19 verleiht und die Übertragung der Krankheit verhindert, während sie nur minimale Nebenwirkungen verursacht. Viele Menschen waren von Anfang an skeptisch angesichts der schlechten Erfolgsbilanz der bestehenden Impfstoffe, die jahrzehntelange Entwicklungsarbeit hinter sich haben; warum sollte ein im Rahmen der Operation Warp Speed entwickelter Eilimpfstoff besser sein?

Jetzt haben Gates und Fauci die Unmöglichkeit der Aufgabe……