GloboCap Über Alles

Also, wie gefällt euch die „Neue Normalität“ bisher? Ist sie euch paranoid und totalitär genug? Wenn nicht… nun, wartet ab, es geht erst richtig los. Da kommt noch viel mehr Totalitarismus und Paranoia.

Ich weiß, es fühlt sich bereits wie eine Ewigkeit an, dabei sind erst ein paar Monate vergangen, seit GloboCap das neue offizielle Narrativ in Umlauf gebracht hat. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase. Die Phase, in der wir uns jetzt befinden, sieht so aus wie die Zeit um den Februar 2002, ein paar Monate nach den 9/11-Anschlägen, als alle noch in einer Schockstarre waren, der Patriot Act war erst ein paar Monate alt und das Heimatschutzministerium (DHS) gab es noch gar nicht.

Ihr erinnert euch zurück an damals, als GloboCap das offizielle Narrativ „Krieg gegen den Terror“ eingeführt hat, nicht wahr?

Schon gut, vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr zu jung, um euch daran zu erinnern, oder ihr wart in der momentanen Aufregung gefangen und habt nicht auf die Details geachtet. Aber einige von uns erinnern sich sehr deutlich daran. Wir erinnern uns daran, wie GloboCap die Invasion, die….