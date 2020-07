Geoengineering: Die RAND Corporation und das Neue Manhattan Projekt

Die RAND Corporation scheint bei der Entwicklung des heutigen Neuen Manhattan-Projekts (New Manhattan Project) eine zentrale Rolle gespielt zu haben. An deren Gründung und danach stattfindenden Entwicklung sind viele Organisationen und Einzelpersonen beteiligt, die mit dem Projekt in Verbindung stehen, und sie waren in vielen für das Neue Manhattan-Projekt relevanten Forschungsbereichen tätig.

Die Geschichte der RAND Corporation

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Bedeutung der Luftkriegsfähigkeiten deutlich. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor, die überlegenen Luft- und Raumfahrtkapazitäten Nazi-Deutschlands und andere Entwicklungen beeindruckten die US-amerikanische Militärführung stark, so dass sie Notwendigkeit einer enormen Erweiterung der Luftstreitkräfte des Heeres anstießen. Ein General der Army Ai…..